Москва, 6 июля, 2024, 13:33 — ИА Регнум. Российские военные нанесли удары по украинскому нефтеперерабатывающему заводу и хранилищу топлива, а также складу авиационных средств поражения и стоянке дронов Bayraktar, сообщил 6 июля на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации поражены нефтеперерабатывающий завод и хранилище топлива, с которых осуществлялось снабжение воинских частей ВСУ», — сказал он.

Кроме того, российские военные поразили склад авиационных средств поражения и стоянку беспилотников Bayraktar на двух военных аэродромах.

Также официальный представитель российского военного ведомства информировал, что ВС России уничтожили две пусковые установки зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-300ПС. Удар был нанесён расчётом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М».

В этот же день Минобороны показало кадры уничтожения позиции ЗРК С-300 украинской армии в районе Коптева в Полтавской области.

Как передавало ИА Регнум, всего за неделю ВС России нанесли 23 групповых удара по объектам ВПК Украины. В результате были поражены аэродромы ВСУ, объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий украинского ВПК; хранилища топлива для военной техники, цеха сборки ударных БПЛА и безэкипажных катеров, а также места хранения и подготовки к боевому применению ракетного вооружения.

Российские военные в ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песковне раз подчёркивал, что ВС России не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.