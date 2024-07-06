Москва, 6 июля, 2024, 10:40 — ИА Регнум. Министерство обороны России показало кадры уничтожения позиции зенитно-ракетного комплекса С-300 украинской армии в районе Коптева в Полтавской области. Удар был нанесён расчётом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М».

Кадр из видео

На опубликованных в Telegram-канале оборонного ведомства кадрах показано, как расчёт оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» уничтожил две пусковые установки С-300, кабину боевого управления, автомобильный транспорт и личный состав зенитных-ракетных расчётов Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Как передавало ИА Регнум, Минобороны 4 июля показало кадры удара «Искандера» по аэродрому ВСУ в районе города Кривого Рога Днепропетровской области.

Российские военные расчётом «Искандер» уничтожили украинский вертолёт Ми-24, автомобили инженерной авиационной службы на аэродроме Полтава.

Также расчёты «Искандер-М» нанесли удар по аэродрому Миргород в Полтавской области. В результате ракетного удара ВС РФ удалось уничтожить пять действующих многоцелевых истребителей Су-27 ВВС Украины, а также повредить два находящихся на ремонте истребителя.