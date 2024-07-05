Москва, 5 июля, 2024, 13:51 — ИА Регнум. ВС России за неделю нанесли 23 групповых удара по объектам ВПК Украины. Об этом сообщил 5 июля на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Евгений Биятов/РИА Новости

Он отметил, что удары наносились высокоточным оружием и беспилотниками в период с 29 июня по 5 июля. В результате были поражены аэродромы ВСУ, объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий украинского ВПК; хранилища топлива для военной техники, цеха сборки ударных БПЛА и безэкипажных катеров, а также места хранения и подготовки к боевому применению ракетного вооружения.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в пророссийском подполье информировали, что в ночь на 4 июля ВС РФ нанесли удар по аэродромам в Киевской области, где базировались многоцелевые истребители МиГ-29. Прилёты фиксировали в направлении аэродрома Борисполь и центральной части города Василькова, где находится много военной техники ВСУ, а также расположены нефтехранилища и казармы.

3 июля сообщалось о прилётах в направлении аэродрома Долгинцево в Кривом Роге, который ВСУ используют как «аэродром подскока» при атаках на Крым и Запорожскую область.

Вечером 2 июля ударам подверглось, предположительно, предприятие в Харькове, где производятся дроны, и склад с боекомплектами. 30 июня, отмечали военкоры, российские военные поразили в Харькове логистический склад ВСУ.