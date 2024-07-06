Приморско-Ахтарский район, Краснодарский край, 6 июля, 2024, 13:13 — ИА Регнум. Девочку, пострадавшую в результате атаки беспилотника Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Приморско-Ахтарск, госпитализировали в детскую краевую больницу в Краснодаре. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

«Пострадавшую девочку перевели на лечение в детскую краевую больницу Краснодара. Остальные выписаны на амбулаторное лечение», — говорится в Telegram-канале штаба.

Отмечается, что в пункте временного размещения (ПВР) находятся 26 человек, где им оказывают помощь врачи и психологи. Также в ПВР было организовано трёхразовое горячее питание.

Другие жители пострадавшего дома разместились родственников, уточнили в штабе.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 5 июля украинские боевики атаковали беспилотниками Приморско-Ахтарск. В результате атаки погибла шестилетняя девочка, пострадали шесть человек, среди них ребёнок.

Жильцов из повреждённого многоквартирного дома эвакуировали. Также повреждения получила электроподстанция, которая питает значительную часть города. Утром 6 июля электроснабжение было восстановлено.

Официальный представитель СКР Светлана Петренко доложила, что следователи возбудили уголовное дело о теракте после атаки ВСУ на Приморско-Ахтарск.