Приморско-Ахтарский район, Краснодарский край, 6 июля, 2024, 10:21 — ИА Регнум. В Приморско-Ахтарске Краснодарского края восстановлена подача электроснабжения после атаки украинского беспилотника. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности министра топливно-энергетического комплекса и ЖКХ региона Вячеслав Шапошник.

Ilya Galakhov/Global Look Press

«Авария на подстанции устранена. В 3:54 все потребители запитаны», — написал Шапошник в Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 6 июля в Краснодарском крае Ейский, Ленинградский и Павловский районы подверглись атакам украинских боевиков. При падении обломков вражеских беспилотников повреждения получила вышка сотовой связи, возникли возгорания резервуаров с топливом. От обломков сбитых силами ПВО беспилотников ВСУ пострадали гражданские объекты.

В Ейске незначительные повреждения получила вышка сотовой связи. Резервуары с топливом воспламенились в станицах Ленинградской и Павловской.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших.