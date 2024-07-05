Москва, 5 июля, 2024, 12:31 — ИА Регнум. Следователи возбудили уголовное дело о теракте после атаки ВСУ на Приморско-Ахтарск Краснодарского края, сообщила 5 июля официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ (террористический акт) по факту атаки вооруженных формирований Украины города Приморско-Ахтарска в Краснодарском крае», — сказала она.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил принять меры для установления лиц в Вооружённых силах Украины, которые отдали и исполнили преступные приказы об атаке гражданских объектов.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 5 июля украинские боевики атаковали беспилотниками Приморско-Ахтарск. В результате атаки погибла шестилетняя девочка, пострадали шесть человек, среди них ребёнок.

Жильцов из повреждённого многоквартирного дома эвакуировали. К принятию населения готов пункт временного размещения.

Также повреждения получила электроподстанция, которая питает значительную часть города. Ведутся ремонтно-восстановительные работы.

29 июня следователи возбудили уголовное дело после атаки украинского беспилотника в селе Городище в Курской области, в результате которой погибли пять человек, включая двоих детей.