Краснодар, 5 июля, 2024, 08:10 — ИА Регнум. В Краснодарском крае в больнице скончалась шестилетняя девочка, пострадавшая в результате налёта украинских беспилотников в Приморско-Ахтарске, сообщил 5 июля глава региона Вениамин Кондратьев.

Антон Вергун/РИА Новости

«К большому сожалению, в больнице от полученных ранений скончалась шестилетняя девочка, пострадавшая в результате налёта беспилотников в Приморско-Ахтарске», — написал он в Telegram-канале.

Глава региона выразил искренние и глубокие соболезнования семье погибшего ребёнка. Всем пострадавшим пожелал скорейшего выздоровления.

Как передавало ИА Регнум, ранее Кондратьев сообщил о последствиях атаки ночью 5 июля украинских беспилотников на Приморско-Ахтарск. По его словам, в результате атаки беспилотников есть пострадавшие, в том числе дети, повреждён трёхэтажный многоквартирный дом.

Подразделения противовоздушной обороны за ночь 5 июля уничтожили над российскими регионами 50 вражеских беспилотников. В небе над Кубанью было сбито 14 дронов. Ещё 26 дронов силы ПВО ликвидировали над Запорожской областью. Над территорией Ростовской области уничтожили 10 БПЛА.