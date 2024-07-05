Брюссель, 5 июля, 2024, 13:31 — ИА Регнум. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не координировал свой визит в Москву с Еврокомиссией, это подрывает единство Евросоюза, заявил 5 июля на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Эрик Мамер.

Zhao Dingzhe/Global Look Press Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

«Это подрывает единство и целеустремленность, которые мы должны демонстрировать», — подчеркнул он.

Визит премьера Венгрии в Россию прокомментировал также верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. По его словам, Орбан не получал мандат Европейского союза на визит в Москву, подчеркнув, что этот визит проходит исключительно в рамках двусторонних отношений между Венгрией и Россией.

Ранее венгерский премьер написал на своей странице в соцсети Х, что прибыл в Москву для продолжения «мирной миссии». В этот же день пресс-секретарь главы правительства Венгрии Берталан Хаваши информировал, что Орбан в Москве планирует обсудить с президентом России Владимиром Путиным пути урегулирования конфликта на Украине.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в свою очередь, подтвердил, что в Кремле в ближайшее время состоятся переговоры Виктора Орбана и Владимира Путина.

Перед поездкой в Москву 2 июля премьер Венгрии совершил визит в Киев. Он предложил главе киевского режима Владимиру Зеленскому прекратить огонь, для того чтобы начать переговоры с Россией об урегулировании вооружённого конфликта в стране. Однако Зеленский отверг его предложение.