Москва, 5 июля, 2024, 16:57 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, которые состоялись в Кремле 5 июля, назвал их насыщенными.

Валерий Шарифулин/POOL/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин

«Только что завершились весьма насыщенные переговоры с премьер-министром Венгрии. Важно, что даже в нынешней непростой геополитической обстановке мы продолжаем диалог», — сказал глава российского государства.

По его словам, у них состоялся действительно полезный откровенный разговор как по актуальным аспектам двустороннего взаимодействия, так и по острым вопросам международной и региональной повестки дня.

Также Путин заявил, что обсудил с премьер-министром Венгрии возможные пути урегулирования на Украине. Он подчеркнул, что Россия остаётся открытой для обсуждения этого вопроса, но Киев этого не желает.

Как передавало ИА Регнум, премьер-министр Венгрии прибыл в Москву 5 июля. На своей странице в соцсети Х он написал, что прибыл в Москву для продолжения «мирной миссии». В этот день пресс-секретарь главы правительства Венгрии Берталан Хаваши подтвердил, что Орбан в Москве планирует обсудить с Путиным пути урегулирования конфликта на Украине.

В начале переговоров в представительском кабинете Сенатского дворца в Кремле Владимир Путин сказал, что очень рад видеть Виктора Орбана в Москве. Он назвал среди вопросов на повестке обсуждения как тему Украины, так и двусторонние отношения.

От России в переговорах задействованы глава МИД Сергей Лавров, помощник президента по международным делам Юрий Ушаков, а также помощник президента Владимир Мединский. Венгрия представлена, в том числе главой МИД Петером Сийярто.