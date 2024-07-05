Москва, 5 июля, 2024, 20:38 — ИА Регнум. Заявление о том, что президента Франции Эммануэля Макрона вынудили уйти из публичного пространства, является частью борьбы внутри партии накануне второго тура парламентских выборов. Такое мнение 5 июля корреспонденту ИА Регнум высказал кандидат исторических наук, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН, политолог Дмитрий Офицеров-Бельский.

Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

Он прокомментировал материал газеты Politico, которая со ссылкой на анонимного члена партии сообщила, что партия Макрона «Возрождение» вынудила его уйти из публичного пространства из-за влияния негативного образа лидера на результат парламентских выборов. Издание уточнило, что Макрон не находится в публичном поле на протяжении уже порядка двух недель. Кроме того, лицо французского президента также не попало в буклеты предвыборной кампании партии «Возрождение».

«В данном случае мы имеем дело с фактором предвыборной борьбы. Макрон не только привёл свою партию к катастрофе, но и ускорил эту катастрофу, объявив досрочные выборы. Непонятно, делал он это намеренно или нет, но результат был предсказуем, потому что социологические данные показывали, что его партия будет очень слабой, а позиции партии Марин Ле Пен усилятся. Макрон мог попытаться выправить ситуацию, обращаясь к популистским тезисам и представляя обществу новых лидеров, которые впоследствии могли бы его сменить. Но он не сделал этого. Макрона считают политиком, который больше никогда не будет президентом, он потерял свой мандат доверия общества», — подчеркнул политолог.

Нужно учитывать, что Франция является президентской республикой, поэтому у Макрона есть карт-бланш на любые практические действия и достаточный уровень независимости от своей собственной партии, которая была создана достаточно искусственно — в её составе много людей, которые лично обязаны Макрону, подчеркнул эксперт. По его мнению, заявление о том, что Макрона вынудили уйти из публичного пространства, является частью борьбы внутри партии накануне второго тура выборов. Это начало борьбы за наследство Макрона, поскольку ему придётся уходить из политики, пояснил Офицеров-Бельский.

Он отметил, что во Франции существует тенденция преследовать бывших президентов, против них возбуждаются уголовные дела, как это было с бывшими французскими лидерами Жаком Шираком и Николя Саркози. Существует вероятность, что подобная участь ожидает и Макрона. Поэтому он, возможно, будет стремиться получить определённые гарантии на будущее, добавил политолог.

Как передавало ИА Регнум, во Франции 30 июня прошёл первый тур внеочередных парламентских выборов. В ходе голосования зафиксировали рекордную явку.

Согласно подсчётам бюллетеней, правой партии «Национальное объединение», которую возглавляет Марин Ле Пен, удалось набрать более 33% голосов. Второе место занимает коалиция левых партий «Новый народный фронт», которая получила 29,1% голосов. Правящий блок Макрона «Вместе за республику» набрал 21,5% голосов.

Второй тур внеочередных парламентских выборов во Франции назначен на 7 июля. Избиратели проголосуют за 577 депутатов, которые будут представлять их интересы.

Макрон 9 июня после провала его партии на выборах в Европарламент объявил о роспуске Национального собрания и досрочных выборах. Он заявил, что это нужно из-за того, что стране необходимо чёткое парламентское большинство.

Партия французского лидера по итогам прошедших с 6 по 9 июня выборов в Европарламент заняла второе место, набрав в два раза меньше голосов (15,4%), чем «Национальное объединение» (32%).

Корреспондент Адам Парсонс 30 июня отметил, что затеянная Макроном авантюра с досрочными выборами во Франции может привести к печальным последствиям для него самого. Он пояснил, что опросы общественного мнения свидетельствуют о возможной победе возглавляемой Ле Пен правой партии «Национальное объединение».