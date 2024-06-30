Париж, 30 июня, 2024, 21:16 — ИА Регнум. Правая партия «Национальное объединение», лидером которой является Марин Ле Пен, побеждает в первом туре внеочередных парламентских выборов во Франции. Об этом 30 июня сообщило МВД страны, ссылаясь на предварительные данные.

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Уточняется, что «Национальное объединение» поддержали 34,2% избирателей.

На втором месте коалиция левых партий «Новый народный фронт», набравшая 29,1% голосов. В неё входят основанная Жан-Люком Меланшоном «Непокорная Франция» (LFI), а также Коммунистическая партия (PCF), Социалистическая партия (PS), «Европа, экология, зелёные» (EEVL) и Новая антикапиталистическая партия (NPA).

Коалиция президента Эммануэля Макрона «Вместе за республику» заняла третье место, получив 21,5% голосов. Она состоит из партии «Ренессанс», центристов из «Демократического движения» Франсуа Байру и «Горизонтов» бывшего премьера Эдуара Филиппа.

Как ранее передавало ИА Регнум, МВД Франции сообщило, что на парламентских выборах зафиксировали рекордную явку. По состоянию на 18:00 мск, за час до закрытия большинства участков, показатель составил 59,39%.

Макрон 9 июня после провала его партии «Ренессанс» на выборах в Европарламент объявил о роспуске Национального собрания и досрочных выборах. Он заявил, что это нужно из-за того, что стране необходимо чёткое парламентское большинство.

Партия французского лидера по итогам прошедших с 6 по 9 июня выборов в Европарламент заняла второе место, набрав в два раза меньше голосов (15,4%), чем «Национальное объединение» (32%).

Корреспондент Адам Парсонс 30 июня отметил, что затеянная Макроном авантюра с досрочными выборами во Франции может привести к печальным последствиям для него самого. Он пояснил, что опросы общественного мнения свидетельствуют о возможной победе возглавляемой Ле Пен правой партии «Национальное объединение».