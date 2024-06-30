Лондон, 30 июня, 2024, 08:05 — ИА Регнум. Авантюра с досрочными выборами во Франции, которую затеял президент республики Эммануэль Макрон, может привести к печальным последствиям для самого французского лидера. Об этом 29 июня написал корреспондент Адам Парсонс в своей статье для сайта британского телеканала Sky News.

Иван Шилов ИА Регнум Эммануэль Макрон

Он пояснил, что тяжелая политическая ситуация, которая сложилась в республике, может привести к победе в ходе голосования правой партии «Национальное объединение», которую возглавляет Марин Ле Пен. Журналист отметил, что на такой результат указывают опросы общественного мнения.

При этом, по словам Парсонса, сейчас во Франции наблюдается настоящий хаос и приход к власти этих сил может спровоцировать дальнейшие потрясения. Корреспондент предположил, что альянс левых может занять по итогам выборов второе место, а партия Макрона — третье.

Он добавил, что ещё месяц назад о таком результате никто не мог даже подумать.

Как сообщало ИА Регнум, с 6 по 9 июня прошли выборы в Европарламент, по итогам которых партия Макрона набрала в два раза меньше голосов, чем оппозиционная правая партия «Национальное объединение» (32%), и заняла второе место. Из-за этого французский лидер объявил о роспуске Национального собрания Франции (нижняя палата парламента) и проведения в стране досрочных выборов.

11 июня Макрон рассказал, что обсуждал со своим окружением вариант ухода с поста президента в случае победы правых партий на предстоящих выборах. Вместе с тем позднее он заявил, что не станет покидать президентский пост вне зависимости от того, какой результат покажет его партия в ходе голосования.

26 июня Сэми Адгирни со ссылкой на источники написал, что популярность Макрона падает, из-за чего кандидаты на предстоящих выборах в парламент могут от него дистанцироваться.