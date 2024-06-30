Париж, 30 июня, 2024, 19:02 — ИА Регнум. На внеочередных парламентских выборах во Франции зафиксировали рекордную явку. По состоянию на 18.00 мск, за час до закрытия большинства участков, показатель составил 59,39%, сообщило МВД республики.

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«По состоянию на 17 часов явка составила 59,39%. В 2022 году в тот же час она составляла 39,42%», — сообщило ведомство в соцсети Х (бывший Twitter).

В МВД отметили, что по данным на 13.00 мск явка также стала рекордной. Она составила 25,9%, что является самым высоким показателем с 1981 года.

Как сообщало ИА Регнум, утром 30 июня в европейской части территории Франции начался первый тур выборов в нижнюю палату парламента. Избирательные участки открылись в 08:00 по местному времени и будут работать до 18:00 (09:00―19:00 мск).

Президент Франции Эммануэль Макрон 9 июня после провала его партии «Ренессанс» на выборах в Европарламент объявил о роспуске Национального собрания и досрочных выборах. Президент Франции заявил, что это нужно из-за того, что стране необходимо чёткое парламентское большинство.

Партия французского лидера по итогам прошедших с 6 по 9 июня выборов в Европарламент заняла второе место, набрав в два раза меньше голосов (15,4%), чем оппозиционная правая партия «Национальное объединение» (32%).

Корреспондент Адам Парсонс 30 июня отметил, что затеянная Макроном авантюра с досрочными выборами во Франции может привести к печальным последствиям для него самого. Он пояснил, что опросы общественного мнения свидетельствуют о возможной победе правой партии «Национальное объединение», возглавляемой Марин Ле Пен. Сам Макрон проголосовал на выборах в городе Ле-Туке. Местное телевидение сообщало, что французский лидер проголосовал вместе с супругой Бриджит Макрон.