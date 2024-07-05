Москва, 5 июля, 2024, 14:01 — ИА Регнум. В течении недели в российский плен в зоне проведения спецоперации сдались 32 украинских военных. Об этом 5 июля на брифинге проинформировал официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Павел Лисицын/РИА Новости

«В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 32 украинских военнослужащих», — сообщили в оборонном ведомстве.

В Минобороны также доложили, что подразделения группировки войск «Днепр» ВС РФ за неделю уничтожили до 635 военнослужащих ВСУ, боевая бронированная машина, 36 автомобилей, 24 орудия полевой артиллерии, в том числе тринадцать гаубиц М777 производства США.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее советник главы ДНР Ян Гагин сообщил, что украинские военные трижды массово сдавались в плен за последнее время. Также Гагин добавил, что военные Вооружённых сил РФ успешно уничтожают в тылу склады боеприпасов и центры принятия решения ВСУ. Кроме того, им удавалось ликвидировать целые колонны техники противника.

Ранее военные армии России взяли в плен в Харьковской области более 60 боевиков из неонацистского формирования «Кракен» (экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ). Затем, 16 мая, украинские военные начали массово сдаваться в плен в Волчанске Харьковской области. Отмечалось, что российские военные разгромили подразделения противника, которые находились под этим городом. В конце концов выжившие бойцы ВСУ сдались в плен.

В Минобороны до этого информировали, что в период с 22 по 28 июня более 50 украинских военных сдались в плен войскам РФ.