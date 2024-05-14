* — экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ

Москва, 14 мая, 2024, 12:22 — ИА Регнум. Российские военные взяли в плен в Харьковской области более 60 боевиков из неонацистского формирования «Кракен» (экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 14 мая сообщил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев в эфире Первого канала.

Алексей Коновалов/ТАСС

«Сейчас уже очень многие находятся в плену. У нас есть информация от военных, уже более 60 человек из «Кракена» задержаны», — сказал он.

Ганчев отметил, что они уже дают показания.

Как ранее передавало ИА Регнум, 10 мая военнослужащие российской группировки войск «Север» в ходе боевых действий в Харьковской области взяли в плен боевиков из неонацистских формирований «Кракен» и «Братство» (экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ).

12 мая источник в силовых структурах сообщил, что батальонную тактическую группу, собранную из бойцов ВСУ, а также террористических формирований РДК (экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Кракен» для ведения боевых действий в Харьковской области, частично уничтожили. Потери группы составили почти 300 человек убитыми и ранеными, а остатки бойцов бросились в бегство.

Представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков 13 мая сообщил, что подразделения группировки войск «Север» за сутки улучшили тактическое положение в районе Волчанска, Нескучного, Липцов и Весёлого в Харьковской области.

Ранее он проинформировал, что российские военные освободили четыре населённых пункта в Харьковской области ― Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково. Днём ранее они освободили в Харьковской области пять населённых пунктов — Борисовка, Огурцово, Плетенёвка, Пыльная и Стрелечья.