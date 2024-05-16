Москва, 16 мая, 2024, 16:56 — ИА Регнум. Украинские военные начали массово сдаваться в плен в Волчанске Харьковской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

РИА Новости/Павел Лисицын

«Украинские боевики сдаются в плен в Волчанске целыми толпами. Очередная порция пленных с харьковского направления из 7-го погранотряда и 116-й бригады теробороны сдались бойцам группировки войск «Север», — говорится в сообщении.

Отмечается, что под Волчанском российские военные разгромили подразделения противника. После этого выжившие бойцы ВСУ запросили у своего командования эвакуацию раненых и приказ на отход, но получили отказ. В результате они все сдались в плен.

Как передавало ИА Регнум, 14 мая глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что российские военные взяли в плен более 60 боевиков «Кракена» (экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Группа бойцов украинского формирования «Братство» (экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ) в ходе боёв под Харьковом сдалась в плен, когда один из них устроил взрыв в блиндаже. Один их пленных боевиков сообщил, что после этого они сложили оружие и подняли руки вверх.