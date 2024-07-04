Москва, 4 июля, 2024, 16:11 — ИА Регнум. Военные Вооружённых сил Украины трижды массово сдавались в плен за последнее время. Об этом заявил советник главы ДНР Ян Гагин в прямом эфире Первого канала.

Иван Шилов ИА Регнум

«Как тенденцию можно отметить массовые сдачи в плен — за последнее время военнослужащие Украины трижды сдавались численностью почти целого отделения. Причём сами они отмечали, что собирались сдаться в плен практически с момента их мобилизации», — заявил он.

Также Гагин добавил, что военные Вооружённых сил РФ успешно уничтожают в тылу склады боеприпасов и центры принятия решения ВСУ. Кроме того, им удавалось ликвидировать целые колонны техники противника.

Ранее военные армии России взяли в плен в Харьковской области более 60 боевиков из неонацистского формирования «Кракен» (экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ). Затем, 16 мая, украинские военные начали массово сдаваться в плен в Волчанске Харьковской области. Отмечалось, что российские военные разгромили подразделения противника, которые находились под этим городом. В конце концов выжившие бойцы ВСУ сдались в плен.

Как сообщало ИА Регнум, в период с 22 по 28 июня более 50 украинских военных сдались в плен войскам РФ.