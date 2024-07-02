Харьков, Украина, 2 июля, 2024, 21:58 — ИА Регнум. В Харькове предприятие, которое производит дроны, и склад с боекомплектами подверглись атаке, сообщил 2 июля координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в своём Telegram-канале.

Ксения Михайлова/РИА Новости

«Харьков — прилетало. Вечером 2 июля прилетало в Немышлянский и Индустриальный районы города. Как всегда, «там ничего не было», но зато были два огромных столба дыма, в Индустриальном — сильная детонация, минут 30», — написал он.

По данным Лебедева, на одном предприятии производили беспилотники и держали пикапы, оборудованные под запуск беспилотников. На втором был склад с боекомплектом, а также небольшое помещение для ремонта военной техники.

Он уточнил, что к месту ЧП направились около 10 скорых.

Как передавало ИА Регнум, 30 июня Лебедев сообщил об ударе по базе «Кракена» (экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ) под Харьковом.

Перед этим о взрыве в Харькове в Telegram-канале сообщил мэр города Игорь Терехов. Он не уточнил каких-либо подробностей произошедшего.

В этот же день военный корреспондент Юрий Котенок информировал, что Вооружённые силы России поразили логистический склад ВСУ в Харькове. По его словам, удар авиабомбы был нанесён по базе ВСУ, которая размещалась в здании «Новой почты».