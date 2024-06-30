Москва, 30 июня, 2024, 20:14 — ИА Регнум. Вооружённые силы России поразили логистический склад ВСУ в Харькове. Об этом 30 июня сообщил военный корреспондент Юрий Котенок в Telegram-канале.

Кирилл Нортон / РИА Новости

Отмечается, что удар авиабомбы был нанесён по базе ВСУ, которая размещалась в здании «Новой почты».

«В Харькове прилетело по зданию «Новой почты». Украинские ресурсы публикуют кадры, на которых, как заявляется, запечатлены последствия попадания ФАБ-500 с УМПК», — говорится в сообщении.

Военкор отметил, что «Новая почта» является одной из ключевых компаний, инфраструктура которой задействована в снабжении фронтовых группировок ВСУ. По его словам, в Киеве этого не скрывают.

Минобороны России 30 июня не сообщало о нанесении ударов по территории Харьковской области. В ведомстве неоднократно подчёркивали, что российские военные наносят удары исключительно по военным объектам и объектам, используемым в военных целях.

Как передавало ИА Регнум, координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские военные нанесли удар по базе украинского неонацистского формирования «Кракен» (экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая располагалась в пригороде Харькова.

Ранее о взрыве в Харькове в Telegram-канале сообщил мэр города Игорь Терехов. Он не уточнил каких-либо подробностей произошедшего.