Москва, 4 июля, 2024, 11:23 — ИА Регнум. Вооружённые силы России нанесли удар по аэродромам в Киевской области, где базировались многоцелевые истребители МиГ-29. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он рассказал, что в 4:15 по московскому времени в Киеве был слышен взрыв в направлении аэродрома Борисполь, отметив, что удар был слышен издалека. В 4:30 произошёл сильный прилёт в направлении города Василькова, который располагается юго-западнее Киева.

«Взрыв отмечают в стороне аэродрома 40-й истребительной бригады, МиГ-29, L-39. На территории аэродрома есть военные склады, ангары для самолётов, нефтехранилище», — добавил Лебедев.

Как рассказало подполье, в центре города Василькова есть территория, которую отдали под «учебный центр». На этом месте находится много военной техники, в том числе и самолёты, нефтехранилища, а также несколько казарм.

Как передавало ИА Регнум, 3 июля ВС РФ ударили в направлении аэродрома Долгинцево в Кривом Роге. Уточняется, что этот аэродром использовали, чтобы совершать атаки на Крым. В этот же день ВС РФ нанесли удар по зданию с бойцами ВСУ и пикапом с АГС в Купянске.

Ранее российские военные ударили по району Николаевской области, откуда ВСУ регулярно атаковали дальнобойными ракетами Херсонскую область и Крым.