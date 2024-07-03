Москва, 3 июля, 2024, 14:47 — ИА Регнум. Вооружённые силы России нанесли удар в направлении аэродрома в Долгинцево в Кривом Роге Украины, сообщил 3 июля координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Иван Шилов ИА Регнум

«В 11:30 (мск) 3 июля в город Кривой Рог прилетела ракета. Сопротивление сообщает: Кривой Рог. Слышен взрыв минут 15 назад. Взрыв со стороны аэродрома в Долгинцево», — сказал он.

Лебедев уточнил, что этот аэродром известен тем, что используется как «аэродром подскока» при атаках на Крым и Запорожскую область, там находится небольшое количество дальнобойных ракет и как минимум один самолёт.

Как передавало ИА Регнум, вечером 2 июля координатор николаевского подполья Сергей Лебедев информировал, что в Харькове атаке подверглись предприятие, которое производит дроны, и склад с боекомплектами.

Кроме того, ночью 3 июля в Харькове, по данным украинских СМИ, прогремел взрыв. Подробной информации о взрыве, а также о возможных повреждённых объектах не приводится. Местные власти пока не комментировали инцидент.

Ранее Лебедев заявил, что в подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области в результате ударов были поражены склад ВСУ, скопление техники, а также места, откуда производился запуск беспилотников.

2 июля он сообщил об ударах по предприятию, которое производит дроны, а также складу с боекомплектами в Харькове.