Астана, 4 июля, 2024, 17:03 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане заявил, что видел фрагменты дебатов экс-президента США Дональда Трампа и действующего главы Белого дома Джо Байдена.

Gerald Herbert/AP/TASS Претенденты в кандидаты на пост президента США экс-президент США Дональд Трамп и действующий президент США Джо Байден во время первого тура теледебатов

«Ну, я какие-то фрагменты видел. У меня своих дел хватает, поэтому я так, не особенно слежу за тем, что там происходит, тем более в комментариях средств массовой информации. Они всегда имеют определенные предпочтения, кто-то за, кто-то против. Ну, в целом, конечно, я видел, что же, отворачиваться от этого невозможно», — сказал президент РФ.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3899840" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Российский лидер подчеркнул, что России небезразлично то, что происходит в США с учётом роли Вашингтона в мировых делах, однако выборы американского лидера является внутренним делом этой страны.

Как передавало ИА Регнум, теледебаты между Трампом и Байденом прошли 27 июня. Перед их началом оппоненты не стали обмениваться рукопожатиями.

Многие сторонники Демократической партии сочли речь действующего президента провальной. Они указали на то, что американский лидер постоянно запинался и путался, отвечая на вопросы.

3 июля американская газета The New York Times, ссылаясь на источник, сообщила, что Байден во время диалога с ключевым союзником допустил свой выход из президентской гонки.

3 июля на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что неудачное выступление Байдена на теледебатах было «единичным случаем».