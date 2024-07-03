Вашингтон, 3 июля, 2024, 18:38 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден во время диалога с ключевым союзником допустил свой выход из президентской гонки. Об этом сообщила американская газета The New York Times, ссылаясь на источник.

Alex Brandon/AP/TASS Президент США Джо Байден

По данным СМИ, Байден осознаёт, что, возможно, не сможет сохранить свою кандидатуру в президентской гонке. Чтобы всё же остаться кандидатом на пост, ему нужно убедить общественность в том, что он всё ещё подходит для этой работы, несмотря на провальное выступление на дебатах, которые состоялись на прошлой неделе.

«Разговор президента — это первый признак того, что он всерьез задумывается о том, сможет ли он восстановиться после разрушительного выступления на дебатах в Атланте в четверг», — подчеркнуло издание.

Сразу же после публикации этой информации представитель Белого дома Эндрю Бейтс заявил, что она «абсолютно лжива».

Как сообщало ИА Регнум, глава Белого дома Джо Байден заявил, что причиной провалившегося выступления на теледебатах с экс-президентом Дональдом Трампом являются международные поездки, которые были у него на протяжении всего месяца.

Ранее американский журналист Такер Карлсон предположил, что представители Демократической партии смогут заменить Байдена на другого претендента для участия в выборах.