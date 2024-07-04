* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 4 июля, 2024, 14:39 — ИА Регнум. Обвиняемый в сборе военных сведений о России гражданин Франции и иноагент Лоран Винатье (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) во время судебного заседания признался в любви к России.

ЦОС ФСБ РФ Лоран Винатье (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

«Я люблю Россию. Моя жена русская, друзья все в Москве. Моя жизнь связана с Россией», — приводит слова Винатье RT.

По его утверждению, он никогда не использовал свою деятельность против России.

Как передавало ИА Регнум, Винатье задержали 6 июня в Москве по подозрению в сборе военных сведений. В отношении француза возбудили уголовное дело по части 3 статьи 330.1 УК РФ. По данным следствия, сведения о военной и военно-технической деятельности России он собирал на протяжении нескольких лет, не информируя об этом уполномоченные органы.

На заседании суда 7 июня Винатье признал вину в сборе сведений о военной деятельности России. Его заключили под стражу на два месяца. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал обвинения против соотечественника пропагандой и призвал Москву к скорейшему освобождению Винатье.

4 июля Московский городской суд отказался отпускать Винатье из СИЗО. В этот же день Замоскворецкий суд Москвы сообщил, что на имущество Винатье был наложен обеспечительный арест.