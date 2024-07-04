* физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 4 июля, 2024, 13:36 — ИА Регнум. Московский городской суд отказался отпускать из СИЗО гражданина Франции Лорана Винатье (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), собиравшего военные сведения о России.

РИА Новости/Кирилл Зыков Лоран Винатье (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

«Постановление Замоскворецкого районного суда Москвы оставить без изменения, жалобы — без удовлетворения», — огласила решение судья в ходе заседания.

Сторона защиты настаивала на смягчении меры пресечения в виде домашнего ареста, залога или запрета определённых действий.

Как сообщало ИА Регнум, Винатье задержали 6 июня в Москве по подозрению в сборе военных сведений. В отношении француза возбудили уголовное дело по части 3 статьи 330.1 УК РФ. По данным следствия, сведения о военной и военно-технической деятельности России он собирал на протяжении нескольких лет, не информируя об этом уполномоченные органы.

На заседании суда 7 июня Винатье признал вину в сборе сведений о военной деятельности России. Его заключили под стражу на два месяца. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал обвинения против соотечественника пропагандой и призвал Москву к скорейшему освобождению Винатье.