За ночь силы ПВО сбили четыре беспилотника над регионами России
Минобороны: за ночь силы ПВО сбили четыре беспилотника над регионами России
Брянск, 4 июля, 2024, 07:17 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны в ночь на 4 июля уничтожили в небе над российскими регионами четыре беспилотника украинских боевиков. Подробности сообщили в Минобороны РФ.
По информации ведомства, два БПЛА сбиты над Брянской областью и по одному над Белгородской и Тамбовской областями.
Подробности ликвидации дронов военные не уточняют.
Как сообщало ИА Регнум, на Украине ночью 4 июля взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги прогремели в Житомирской, Черниговской и Сумской областях.
В Киеве ночью 4 июля прогремели взрывы.
Следственный комитет РФ в ходе расследования установил, что удар киевских боевиков 3 июля по супермаркету в Донецке, предположительно, был нанесён с применением американской РСЗО HIMARS.
Глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале написал, что три мирных жителя получили ранения в результате киевской атаки.