Брянск, 4 июля, 2024, 07:17 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны в ночь на 4 июля уничтожили в небе над российскими регионами четыре беспилотника украинских боевиков. Подробности сообщили в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум Беспилотник ВСУ

По информации ведомства, два БПЛА сбиты над Брянской областью и по одному над Белгородской и Тамбовской областями.

Подробности ликвидации дронов военные не уточняют.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине ночью 4 июля взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги прогремели в Житомирской, Черниговской и Сумской областях.

В Киеве ночью 4 июля прогремели взрывы.

Следственный комитет РФ в ходе расследования установил, что удар киевских боевиков 3 июля по супермаркету в Донецке, предположительно, был нанесён с применением американской РСЗО HIMARS.

Глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале написал, что три мирных жителя получили ранения в результате киевской атаки.