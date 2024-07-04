Киев, 4 июля, 2024, 04:31 — ИА Регнум. В Киеве ночью 4 июля прогремели взрывы. Об этом сообщил телеканал ТСН.

Иван Шилов ИА REGNUM Киев

В столице Украины с 04:12 мск работают сирены, предупреждающие население об опасности с воздуха.

Комментарии от властей Киева о взрывах, возможных повреждённых объектах не поступали. По предварительной информации, в городе работает система ПВО.

Также сообщается, что взрывы были слышны в Днепропетровской области.

Воздушная тревога действует на Украине в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и Киевской областях

Как сообщало ИА Регнум, на Украине ночью 4 июля взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги прогремели в Житомирской, Черниговской и Сумской областях.

Следственный комитет РФ в ходе расследования установил, что удар киевских боевиков 3 июля по супермаркету в Донецке, предположительно, был нанесён с применением американской РСЗО HIMARS.

В небе над двумя районами в Брянской области ночью 4 июля средства противовоздушной обороны уничтожили два беспилотника ВСУ.