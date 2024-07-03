Донецк, 4 июля, 2024, 01:55 — ИА Регнум. Следственный комитет РФ в ходе расследования установил, что удар киевских боевиков 3 июля по супермаркету в Донецке, предположительно, был нанесён с применением американской РСЗО HIMARS. Об этом «РИА Новости» сообщил представитель СКР.

Mil.gov.ua Стрельба РСЗО HIMARS на Украине

По информации следствия, были обнаружены, предположительно, фрагменты и осколки от снаряда РСЗО HIMARS.

«Осколки и фрагменты будут изъяты и в дальнейшем направлены на экспертизу. В ходе осмотра установлено, что было прямое попадание в продуктовый магазин по Киевскому проспекту в Донецке», — пояснил изданию представитель Следкома.

Глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале написал, что три мирных жителя получили ранения в результате киевской атаки.

«Вследствие атаки высокоточной ракетой HIMARS здание супермаркета в Киевском районе охватил огонь, магазин уничтожен полностью. Существенные повреждения получило здание Центра первичной медико-санитарной помощи №7 Донецка, многоквартирные дома и объекты на остановке общественного транспорта», — уточнил Пушилин, добавив, что силы ПВО сбили три ракеты из четырёх.

По информации главы ДНР, было совершено 18 вооруженных атак, выпущено более 40 боеприпасов. Применялись реактивная артиллерия РСЗО HIMARS, ствольная артиллерия калибра 155 мм, ударный БПЛА.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине ночью 4 июля сирены воздушной тревоги взвыли в пяти областях:Киевской, Полтавской, Житомирской, Черниговской и Сумской областях.

За прошедшие сутки Вооружённые силы Украины 19 раз обстреляли Брянскую область. По словам губернатора региона Александра Богомаза, с начала спецоперации Брянскую область, которая граничит с Украиной, обстреляли более 3 тыс. раз, погибло 23 мирных жителя.

Директор Запорожской АЭС Юрий Черничук сообщил журналистам обновлённые данные о пострадавших при ударе украинских беспилотников по подстанции «Радуга» в Энергодаре. В числе пострадавших — девять человек. Ранее сообщалось о восьми.