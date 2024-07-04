Киев, 4 июля, 2024, 03:25 — ИА Регнум. На Украине ночью 4 июля взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги прогремели в Житомирской, Черниговской и Сумской областях. Об этом сообщил телеканал ТСН.

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

Известно, что в Житомирской области взрывы были слышны в Звягельском район. Других подробностей инцидентов нет.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, во всех трёх областях объявлена воздушная тревога.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине ночью 4 июля сирены воздушной тревоги взвыли в пяти областях: Киевской, Полтавской, Житомирской, Черниговской и Сумской областях.

Следственный комитет РФ в ходе расследования установил, что удар киевских боевиков 3 июля по супермаркету в Донецке, предположительно, был нанесён с применением американской РСЗО HIMARS.

За прошедшие сутки Вооружённые силы Украины 19 раз обстреляли Брянскую область. По словам губернатора региона Александра Богомаза, с начала спецоперации Брянскую область, которая граничит с Украиной, обстреляли более 3 тыс. раз, погибло 23 мирных жителя.