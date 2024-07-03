Астана, 3 июля, 2024, 21:25 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не является возможным посредником на переговорах по урегулированию конфликта на Украине, заявил 3 июля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире Первого канала.

Гавриил Григоров/Пресс-служба президента РФ/ТАСС Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

«Нет, невозможно», — ответил он на вопрос, возможно ли, что турецкий лидер станет посредником на этих переговорах.

Вместе с тем Песков подтвердил, что тема Украины обсуждалась на встрече двух лидеров в Астане.

Как передавало ИА Регнум, Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита ШОС заявил, что Турция может заложить основу для соглашения о прекращении огня на Украине. По его словам, может быть достигнут справедливый мир, который устроит обе стороны конфликта.

Российские власти ранее неоднократно заявляли о готовности Москвы к переговорам, но они должны быть основаны на реальности.

Так, в июне Путин назвал условия, при которых Россия готова вести переговоры о завершении конфликта на Украине. Глава государства заявил, что киевский режим должен, в частности, отказаться от планов вступить в НАТО, а также признать возвращение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.

Президент также отмечал, что Москва готова к переговорам с украинской стороной на базе Минских и Стамбульских соглашений. Пока что никаких сигналов о готовности к переговорам со стороны Верховной рады Украины нет, добавил глава государства.