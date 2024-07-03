Пекин, 3 июля, 2024, 15:15 — ИА Регнум. Россия и Китай — крупные самостоятельные державы, контактирующие по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявила 3 июля официальный представитель МИД КНР Мао Нин, отвечая на утверждение о якобы сильной зависимости Москвы от Пекина.

MARK R. CRISTINO/EPA/ТАСС Официальный представитель МИД КНР Мао Нин

Ранее президент Финляндии Александр Стубб выразил мнение, что всего одним телефонным звонком китайский лидер Си Цзиньпин мог бы прекратить украинский конфликт. По словам Стубба, из-за сильной зависимости от Китая Москве пришлось бы пойти на мирные переговоры, если бы этого потребовал Пекин.

«Начнём с того, что Китай и Россия — независимые крупные государства. Китай не является создателем украинского кризиса, не является и его стороной», — подчеркнула Мао Нин в ходе брифинга, комментируя позицию Стубба по просьбе западного журналиста.

Дипломат добавила, что Китай останется на стороне мира и диалога, продолжит поддерживать взаимодействие со всеми сторонами, включая Россию, и намерен по-прежнему играть конструктивную роль в содействии политическому разрешению украинского кризиса.

Как сообщало ИА Регнум, Стубб также заявил, что Китаю следует защищать международные правила, связанные с территориальной целостностью и суверенитетом. Для Пекина это было бы правильным решением и способом показать своё лидерство, добавил он.

Ранее Китай отказался участвовать в инициированной Киевом «мирной» конференции в Швейцарии из-за расхождения повестки мероприятия с требованиями Пекина. Об этом заявила в конце мая официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

Председатель КНР Си Цзиньпин выступает за проведение мирной конференции по Украине, которая будет признана и Москвой, и Киевом. Конфликт не может быть решён иначе, чем через переговоры, подчёркивал он.

Си Цзиньпин также отмечал, что Китаю, Франции и Европейскому союзу необходимо совместно противодействовать эскалации конфликта на Украине, создавать условия для мирных переговоров.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал сбалансированной позицию Китая по конфликту на Украине. Он отметил, что китайская сторона сохраняет достаточно высокую дипломатическую активность в этом вопросе, Москва приветствует такой подход.

Посол КНР в России Чжан Ханьхуэй 7 мая заявил, что в сложившихся условиях необходимо предотвратить расширение украинского конфликта и его выход из-под контроля. Дипломат напомнил, что Пекин всегда занимал объективную и беспристрастную позицию по украинскому вопросу, стоял на стороне мира и диалога, активно содействовал примирению и переговорам.