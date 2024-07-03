Москва, 3 июля, 2024, 07:38 — ИА Регнум. За минувшую ночь силами ПВО было пресечено несколько атак киевских боевиков с использованием беспилотников самолётного типа и безэкипажных катеров. Подробности рассказали в Минобороны.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспилотники

Пять летательных аппаратов были уничтожены над территорией Белгородской области, четыре — в небе над Брянской областью, и один дрон сбит над территорией Московской области.

По информации ведомства, дежурными огневыми средствами в акватории Чёрного моря уничтожены два безэкипажных катера. Они направлялись в сторону Новороссийска.

Как сообщало ИА Регнум, украинский военный во время боя расстрелял в спины двух своих сослуживцев. Выжить удалось одному — рядовому из Киевской области Алексею Давыденко. Он был ранен, сдался в плен.

На Украине ранним утром 3 июля прогремел взрыв. Воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Кировоградской, Харьковской, Одесской и Николаевской областях.

Бойцы-артиллеристы группировки войск «Центр» высокоточным корректируемым боеприпасом «Краснополь» уничтожили очередной американский танк Abrams на авдеевском направлении.