Одесса, Украина, 3 июля, 2024, 06:58 — ИА Регнум. На Украине ранним утром 3 июля прогремел взрыв. Сообщило издание «Зеркало недели».

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

По сведениям онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Кировоградской, Харьковской, Одесской и Николаевской областях.

Местные власти не комментировали произошедший взрыв в Одессе.

Как сообщало ИА Регнум, режим опасности атаки безэкипажных катеров был объявлен в Новороссийске 3 июля в 02:41 мск и действовал 1 час 40 минут.

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