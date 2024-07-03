Москва, 3 июля, 2024, 07:21 — ИА Регнум. Украинский военный во время боя расстрелял в спины двух своих сослуживцев. Выжить удалось одному — рядовому из Киевской области Алексею Давыденко. Он был ранен.

Иван Шилов ИА REGNUM Пленные нацисты — копия

По словам Давыденко, их позиции начали штурмовать, он выбежал, и в этом момент один из сослуживцев решил расстрелять его с товарищем.

«Я услышал сзади очередь, мы вдвоём упали. Тот выбежал. Я упал, один из наших сразу мне помощь оказал и второму, но второй не выжил, много крови потерял, ему бедро разворотило», — рассказал украинец «РИА Новости».

Стрелок попытался убежать, но его настиг беспилотник.

Раненый сдался в плен, ему сделали две операции для восстановления ноги.

Как сообщало ИА Регнум, боевики киевского режима во время боя в Часовом Яре раздавили своего сослуживца на «мотолыге» (МТ-ЛБ — многоцелевой транспортёр лёгкий бронированный). Об этом рассказал сдавшийся в плен командир штурмовой группы ВСУ Валентин Гриднев.

Прибывшая МТ-ЛБ для эвакуации раненых киевских боевиков переехала одного из них при манёврах. Мог пострадать ещё один, его несли к месту эвакуации на носилках. Он зацепился за поручень гусеничного транспортёра, когда тот тронулся с места. Его дальнейшая судьба неизвестна.

Другой пленный, Юрий Водян, в июне рассказал, что в украинской армии военнослужащим запрещают сдаваться в плен — им дают советы, как «правильно погибнуть». По его словам, военных пугают издевательствами в российском плену, но, попав в плен, он понял, что те истории были только «страшилками».