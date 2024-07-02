Москва, 2 июля, 2024, 21:15 — ИА Регнум. Военные ВСУ в течение ночи создавали минное поле на одном из участков линии боевого соприкосновения в зоне СВО, которое затем было успешно обезврежено с помощью наводки российского дрона одним дымовым боеприпасом, пишет 2 июля «Российская газета» со ссылкой на бойца 40-й бригады морской пехоты с позывным Фарм.

Павел Лисицын/РИА Новости

В материале говорится, что на одном из участков линии боевого соприкосновения ночью была замечена необычная активность ВСУ. Оказалось, что в тёмное время суток они занимались созданием минного поля. Причём это инженерное заграждение имело странную форму: на нём в два ряда, практически вплотную друг к другу, были установлены 120-140 противотанковых мин.

В результате наводки оператора беспилотника российский расчёт миномёта смог попасть в эту цепочку дымовым боеприпасом, после чего мины стали вспыхивать одна за одной и вскоре вся линия была уничтожена.

Как передавало ИА Регнум, ранее военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники сообщал, что украинские подразделения дистанционно применяют в населённых пунктах Харьковской области немецкие магнитные мины. По его словам, украинские силовики дистанционно минируют территории, где ещё остались мирные жители. Дороги, по которым передвигаются люди, уточнил он, практически превратились в сплошное минное поле.

Также российский сапёр с позывным Улуй рассказал в апреле, как украинские военные маскируют мины в трупах животных, в том числе убитых ими собак. Боеприпас реагирует в радиусе полутора метров на изменение окружающего магнитного поля. По словам сапёра, на поле боя у бойцов нет жалости, «никто не играет в рыцарство», не делает джентльменских поступков.