Москва, 2 июля, 2024, 14:13 — ИА Регнум. Визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и его переговоры с главой киевского режима Владимиром Зеленским демонстрируют лояльность Венгрии общим европейским позициям. Такое мнение 2 июля корреспонденту ИА Регнум высказал замглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин.

Bernd von Jutrczenka/DPA/TASS Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Орбан приехал в Киев, чтобы обсудить с Зеленским установление мира и вопросы развития венгерско-украинских отношений. Венгрия 1 июля официально начала председательство в Совете Европейского союза на период до 31 декабря 2024 года.

«Маловероятно, что Венгрия станет посредником в переговорах между Украиной и Россией, поскольку у неё есть свои интересы в Закарпатье. Поскольку команда Зеленского не принимает решений самостоятельно, то за миром лучше ехать в Вашингтон, а не в Киев. Для председательствующей в Совете Евросоюза Венгрии визит Орбана — это демонстрация того, что страна является членом Евросоюза, который поддерживает Украину. Таким образом, Венгрия демонстрирует свою приверженность общим европейским позициям», — отметил эксперт.

Жарихин считает, что Орбан прибыл в Киев не как представитель своей страны, а как представитель Евросоюза, поскольку у Венгрии есть свои взгляды на происходящее, которые отличаются от взглядов Зеленского.

По словам эксперта, это протокольное мероприятие и было бы преувеличением считать, что Венгрия является союзником России. Венгрия отстаивает свои интересы, и не хочет серьёзно ссориться с другими странами Евросоюза, поскольку получает от них серьёзные субвенции, уточнил он.

Как передавало ИА Регнум, ранее Орбан заявил, что Европа всё больше втягивается в военный конфликт на Украине, однако он ей ничего не принесёт. Глава венгерского правительства отметил, что Европа находится в кризисе, поскольку слабеет христианская цивилизация, неуклонно снижается экономический вес и конкурентоспособность континента. Кроме того, по его словам, способность Европы отстаивать свои интересы в международной политике также падает.

Орбан 23 июня заявил, что завершение украинского конфликта будет в числе приоритетов в деятельности начинающегося с 1 июля председательства его страны в Совете Евросоюза. Политик подчеркнул, что Венгрия — за прекращение конфликта, за повышение конкурентоспособности европейской экономики и решение миграционных проблем.

Также премьер заявил, что военная миссия НАТО на Украине состоится, но Венгрии удалось воздержаться от участия в ней. По его словам, страна выполнила задачу-минимум: согласно договорённости с генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, она «сойдёт с европейского поезда», который движется в сторону войны.

Орбан 5 июня сообщил, что Венгрия не будет участвовать в возможных операциях НАТО против России на Украине. По его мнению, западные страны приблизились к точке невозврата в конфликте на Украине.