Будапешт, 29 июня, 2024, 17:34 — ИА Регнум. Европа всё больше втягивается в военный конфликт на Украине, однако он ей ничего не принесёт. Такое мнение в статье для газеты Magyar Nemzet высказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Christoph Soeder/Global Look Press Виктор Орбан

Глава венгерского правительства отметил, что Европа находится в кризисе, поскольку слабеет христианская цивилизация, неуклонно снижается экономический вес и конкурентоспособность континента. Кроме того, по его словам, способность Европы отстаивать свои интересы в международной политике также спадает.

Орбан подчеркнул, что живущая в пузыре брюссельская бюрократия за прошедшие годы приняла несколько ошибочных политических решений.

«Европа всё больше и больше втягивается в войну, в которой континент ничего не может выиграть, но легко может всё потерять», ― сказал премьер Венгрии.

По его мнению, руководству ЕС в Брюсселе ничего не жалко, когда речь заходит о военном конфликте. Он добавил, что деньги граждан европейских стран постоянно уходят на Украину, а санкции ударили по европейским компаниям, что привело к инфляции и лишило европейцев денег.

«Брюссельские бюрократы хотят этой войны, они считают её своей, и они хотят победить Россию», ― констатировал Орбан.

Как сообщало ИА Регнум, 23 июня Орбан заявил, что завершение украинского конфликта будет в числе приоритетных в деятельности начинающегося с 1 июля председательства его страны в Совете Евросоюза.

Политик подчеркнул, что Венгрия — за прекращение конфликта, за повышение конкурентоспособности европейской экономики и решение миграционных проблем.

Также премьер заявил, что военная миссия НАТО на Украине состоится, но Венгрии удалось воздержаться от участия в ней. По его словам, страна выполнила задачу-минимум: согласно договорённости с генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, она «сойдёт с европейского поезда», который движется в сторону войны.

5 июня Орбан сообщил, что Венгрия не будет участвовать в возможных операциях НАТО против России на Украине. По его мнению, западные страны приблизились к точке невозврата в конфликте на Украине. Премьер добавил, что в европейских странах царит военный психоз, который рано или поздно приведёт к отправке западных войск на Украину.

9 июня он высказал мнение, что рассчитывать на урегулирование конфликта на Украине можно будет в случае победы миролюбивых сил на выборах в Европейском парламенте и в США.