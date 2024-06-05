Будапешт, 5 июня, 2024, 22:03 — ИА Регнум. Венгрия не будет участвовать в возможных операциях НАТО против РФ на Украине, заявил 5 июня премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Официальное интернет-представительство президента России

Будапешт намерен достичь с НАТО соглашения о том, что страна не будет принимать участие в военных действиях блока за пределами его территории, сказал Орбан в интервью журналу Mandiner.

«Мы хотели бы заключить соглашение с будущим генеральным секретарём (НАТО — Прим. ред.) о том, что мы не будем участвовать в операциях НАТО против русских на Украине, даже если мы будем членами НАТО. Мы сохраним наше членство, но мы не хотим принимать участие в военных действиях за пределами территории НАТО, и у нас должна быть такая возможность», — заявил премьер Венгрии.

Юридически такая возможность у Венгрии есть, но Будапешт хотел бы, чтобы она была подкреплена и политически, отметил он.

Орбан напомнил, что один из кандидатов на пост генсека НАТО, и. о. премьер-министра Нидерландов Марк Рютте ранее заявлял, что все государства-члены блока должны участвовать в военных действиях за пределами территории НАТО.

Срок действия полномочий нынешнего генсека НАТО Йенса Столтенберга истекает 1 октября 2024 года.

Как передавало ИА Регнум, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее отмечала, что учения НАТО, начавшиеся 26 апреля в Финляндии в непосредственной близости от границы с Россией, носят провокационный характер. Она заявила, что военный блок отрабатывает боевые действия на финской территории в рамках ведущейся против России гибридной войны, а недавно вступившая в НАТО Финляндия стремится поскорее вступить в эту авантюру.

НАТО целенаправленно вовлекало в блок Финляндию и Швецию, чтобы начать подготовку этих стран к агрессивным действиям против России, в том числе в вопросах, касающихся угрозы российскому Северному морскому пути и арктическим широтам, отмечал в беседе с ИА Регнум военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.

Президент России Владимир Путин в декабре 2023 года назвал полной чушью заявления о возможном «нападении» России на НАТО, а министр иностранных дел Сергей Лавровзаявил, что Россия не собирается нападать на государства данного военного блока. Глава МИД подчеркнул, что именно Запад делает противника из России.