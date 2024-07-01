Будапешт, 1 июля, 2024, 06:03 — ИА Регнум. 1 июля Венгрия официально начала председательство в Совете Европейского союза на период до 31 декабря 2024 года. Соответствующее заявление по этому поводу опубликовал официальный сайт высшего органа политического руководство объединения.

Иван Шилов ИА REGNUM Венгрия

«Председательство в Совете Европейского союза осуществляется поочерёдно 27 государствами-членами ЕС каждый шесть месяцев… Венгрия будет председательствовать в Совете ЕС во второй раз», — говорится в заявлении.

Отмечается, что Венгрия на время председательства получила права на организацию заседаний по важным внутриполитическим и внешнеполитическим вопросам. Кроме того, Будапешт будет представлять Совет ЕС в отношениях с другими институтами объединения.

В июне Венгрия представила девиз своего шестимесячного представительства: «Сделаем Европу снова великой», который сравним с предвыборным лозунгом экс-президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа, ряд предложений которого поддерживает венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

Также Венгрия обозначила ряд приоритетов на время своего председательства, среди которых пресечение нелегальной миграции, решение демографических проблем, укрепление экономической, социальной и территориальной сплочённости, ориентированная на фермеров сельскохозяйственная политика, а также повышение конкурентоспособности Европы и укрепление её оборонной политики.

Как передавало ИА Регнум, ранее Виктор Орбан заявил, что участие и большее втягивание стран Евросоюза в конфликт на Украине не приносит им никакой выгоды. Наоборот, по мнению политика, Европа находится в кризисе, поскольку наблюдается динамика снижения её экономического веса и конкурентоспособности континента в целом. Кроме того, спадает и способность Европы отстаивать свои интересы в международной политике. Также Орбан подчеркнул, что одним из приоритетов Венгрии на время её председательства в Совете ЕС является завершение украинского конфликта.