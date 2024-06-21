Будапешт, 21 июня, 2024, 17:19 — ИА Регнум. Военная миссия НАТО на Украине состоится, но Венгрии удалось воздержаться от участия в ней. Об этом 21 июня в эфире радио Kossuth заявил премьер-министр страны Виктор Орбан.

ZOLTAN MATHE/EPA/ТАСС Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

По словам премьера, Венгрия выполнила задачу-минимум: согласно договорённости с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, она «сойдёт с европейского поезда», который движется в сторону войны.

«У НАТО будет военная миссия на Украине, но Венгрия не примет в ней участия, ни оружием, ни деньгами, ни военными», — сказал Орбан.

Премьер Венгрии добавил, что «убедить машиниста остановить поезд» не удалось и теперь это сможет сделать только бывший президент США Дональд Трамп в случае победы на выборах в ноябре 2024 года.

Орбан напомнил, что в ХХ веке Россию дважды пытались победить, но из этого ничего не вышло. Тщетны и попытки Запада одержать верх в нынешнем украинском конфликте, подчеркнул премьер Венгрии. По его словам, призывающие к боевым действиям европейские политики похожи на наркозависимых, потерявших связь с реальностью.

Как сообщало ИА Регнум, 12 июня Столтенберг по итогам переговоров с Орбаном сообщил, что Венгрия не будет участвовать в помощи киевскому режиму со стороны НАТО, но не станет и блокировать решения альянса.

14 июня Орбан заявил, что НАТО собирается создать военные базы в Польше, Румынии и Словакии, чтобы в рамках миссии на Украине координировать поставки вооружения Киеву. Он сообщил, что власти Венгрии не хотят принимать участие в этой инициативе, чтобы не превратиться в законную военную цель для России.

Российская сторона не раз призывала Запад воздержаться от поставок оружия Украине. Глава МИД Сергей Лавров указывал, что любые предназначенные для ВСУ военные грузы являются законной целью для российских вооружённых сил.

В конце мая президент России Владимир Путин на фоне заявлений генсека НАТО о возможном разрешении Киеву бить по РФ оружием Запада предупредил, что западным политикам стоит думать о последствиях своих слов.