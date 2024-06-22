Будапешт, 23 июня, 2024, 02:45 — ИА Регнум. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что завершение украинского конфликта будет в числе приоритетных в деятельности начинающегося с 1 июля председательства его страны в Совете Евросоюза.

Иван Шилов ИА Регнум Украина,ЕС

Политик подчеркнул, что Венгрия — за прекращение войны, за повышение конкурентоспособности европейской экономики и решение миграционных проблем. Своё мнение Орбан высказал в интервью германской медиагруппе Funke, отвечая, чего ожидать Европе от председательства Венгрии.

«Мы также хотим побеспокоиться о том, чтобы в вопросе расширения ЕС шёл прогресс в направлении Западных Балкан», — добавил премьер-министр.

Как сообщало ИА Регнум, запрет на частные перелёты по территории ЕС россиян для отдыха или деловых контактов войдёт в 14-й пакет антироссийских санкций Евросоюза. Об этом написало 21 июня издание EUobserver со ссылкой на полученный документ.

Военная миссия НАТО на Украине состоится, но Венгрии удалось воздержаться от участия в ней, заявил 21 июня Виктор Орбан. Венгрия выполнила задачу-минимум: согласно договорённости с генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, она «сойдёт с европейского поезда», который движется в сторону войны, пояснил премьер-министр.