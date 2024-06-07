Будапешт, 7 июня, 2024, 10:44 — ИА Регнум. Западные страны приблизились к точке невозврата в конфликте на Украине, который способен привести их к прямому столкновению c Россией, заявил 7 июня премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Kremlin Pool/Global Look Press Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

«Что касается последней возможности повернуть вспять, этой точки невозврата, когда уже невозможно будет дать обратный ход, то мы находимся очень близко к ней», — сказал Орбан в эфире радиостанции Kossuth.

По его словам, на это указывают воинственные заявления лидеров стран ЕС и НАТО, в том числе президента Франции Эммануэля Макрона о передаче Киеву истребителей Mirage 2000-5.

Как передавало ИА Регнум, Франция планирует согласовать передачу Украине истребителей Mirage 2000-5, заявил 6 июня Макрон в интервью телеканалам TF1 и France 2. Кроме того, по словам президента, в скором времени французские инструкторы приступят к обучению пилотов ВСУ.

Также Макрон заявил, что Франция разрешила Украине применять своё оружие для нанесения ударов по России.

В свою очередь глава французской партии «Патриоты», кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо раскритиковал решение Макрона отправить Киеву истребители Mirage. Он назвал французского лидера «сумасшедшим» и в очередной раз призвал прекратить снабжать Украину оружием и оказывать ей военную помощь.

3 июня координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что США одобрили Украине только «точечное и ограниченное» применение американского оружия по территории России для срыва атак на силы ВСУ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что российский лидер Владимир Путин и военные на фоне заявлений об одобрении ударов ВСУ натовским оружием по РФ принимают соответствующие контрмеры и готовятся к ним.

По словам представителя Кремля, Запад пока не пришёл к единому мнению по вопросу использования западного оружия. Некоторые члены альянса уже начали задаваться вопросом, стоит ли продолжать эскалацию конфликта. Но у западных представителей военный оголтелый запал начинает доминировать, поэтому России нужно принимать меры и продолжать специальную военную операцию, пояснил Песков.