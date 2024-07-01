Москва, 1 июля, 2024, 14:55 — ИА Регнум. Россия открыта к любой форме диалога с Украиной для достижения своих целей, заявил на брифинге 1 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова главы киевского режима Владимира Зеленского о том, что Киев готов начать переговоры с Москвой через посредников.

Кристина Кормилицына/ РИА Новости Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

«Президент Владимир Путин неоднократно говорил, что Россия открыта для любого общения, любого диалога с целью достичь тех целей, которые мы перед собой ставили», — сказал Песков.

Ранее Зеленский в интервью Philadelphia Inquirer заявил о возможности переговоров с Россией через посредников. Он назвал в качестве примера успешных переговоров с участием посредников зерновую сделку, когда Украина напрямую не подписывала соглашений с Россией. Киев и Москва договаривались с Турцией и ООН.

Российский лидер 14 июня на встрече с руководством Министерства иностранных дел РФ подчеркнул, что Москва готова к переговорам с Киевом в случае соблюдения ряда условий. Основными условиями являются вывод украинских войск с территорий новых российских регионов — Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей, отказ Украины от вступления в НАТО и прекращение действия всех санкций в отношении России.

Песков ранее уточнял, что документально фиксировать договорённость по урегулированию ситуации на Украине с Зеленским невозможно — это будет юридически нелегитимно. Путин никогда не отвергал переговоры с Киевом, при этом для письменной фиксации соглашений нужна легитимность со стороны Украины.

Замглавы фракции «Единая Россия» депутат Госдумы Евгений Ревенко назвал в интервью ИА Регнум реальным путём к миру на Украине инициативу президента по переговорам. Он отметил, что Путин сформулировал реальные, а не мнимые гарантии безопасности для украинской стороны.