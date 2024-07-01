Москва, 1 июля, 2024, 13:38 — ИА Регнум. Вооружённые силы (ВС) России поразили самолёты воздушных сил Украины на открытой стоянке, а также инфраструктуру военного аэродрома, сообщил 1 июля официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

MOD Russia/Global Look Press

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации в течение суток поражены самолёты воздушных сил Украины на открытой стоянке и инфраструктура военного аэродрома», — сказал он.

Кроме того, добавил официальный представитель российского военного ведомства, российские бойцы за сутки поразили ремонтно-восстановительный комплекс вооружения и техники ВСУ, места хранения и подготовки к применению безэкипажных катеров, а также скопления живой силы противника в 124 районах.

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