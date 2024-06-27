Москва, 27 июня, 2024, 13:12 — ИА Регнум. Российские военные нанесли групповой удар по аэродромной инфраструктуре Украины, на которой планировали размещать самолёты западных стран. Об этом 27 июня сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«Сегодня утром нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования, аэробаллистической гиперзвуковой ракетой «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами по аэродромной инфраструктуре Украины, планируемой для размещения самолётов западных стран», — отметил он.

Генерал подчеркнул, что цель удара достигнута, российские военные поразили все назначенные объекты.

Как передавало ИА Регнум, 23 июня Конашенков сообщил, что Вооружённые силы нанесли групповой удар высокоточным оружием морского базирования по месту подготовки лётного и технического состава воздушных сил Украины. Цель удара была достигнута.

В ночь на 22 июня российские военные нанесли удар по объектам энергетики, обеспечивающим работу ВПК киевского режима, а также по складам боеприпасов и авиационных средств поражения, которые поставили ВСУ западные страны. Конашенков подчёркивал, что это был ответ на попытки Киева нанести ущерб объектам российской энергетики.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков неоднократно отмечал, что российские военные не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре. Речь идёт исключительно о демилитаризации Украины и ударах по военным объектам.