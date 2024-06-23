Москва, 23 июня, 2024, 17:01 — ИА Регнум. Российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием по месту подготовки лётного и технического состава воздушных сил Украины, сообщил 23 июня официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Пресс-служба Минобороны России

«Сегодня утром Вооружёнными силами Российской Федерации нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по месту подготовки лётного и технического состава воздушных сил Украины», — сказал он.

По данным российского военного ведомства, цель удара достигнута, российские военные поразили все назначенные объекты.

До этого украинские СМИ сообщали о серии взрывов, прогремевших в ночь на 23 июня и утром в Киеве, Житомире и Харькове. Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил взрывы в городе и заявил о работе системы ПВО в регионе.

Воздушная тревога ночью 23 июня звучала в 11 областях Украины. В Днепропетровской области сирены включили в 04:38 мск, через минуту предупреждение слышали в Николаевской области. В 04:41 тревогу включили в Винницкой области, а затем в Черкасской и Кировоградской областях. В Киеве и Киевской области сигнал звучал с 04:52 мск. Позднее сирены предупредили об опасности с воздуха жителей Житомирской, Хмельницкой, Тернопольской, Волынской и Ровенской областей.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно подчёркивал, что ВС России не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре. Речь идёт исключительно о демилитаризации Украины и ударах по военным объектам.