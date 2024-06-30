Пекин, 30 июня, 2024, 10:35 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин 2–4 июля совершит государственный визит в Казахстан и примет участие в заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества, сообщила 30 июня пресс-служба президента Казахстана.

Yao Dawei/Global Look Press

«2–4 июля 2024 года по приглашению президента Касым-Жомарта Токаева председатель КНР Си Цзиньпин совершит государственный визит в Казахстан», — сообщила пресс-служба.

Си Цзиньпин примет участие в 24-м заседании Совета глав государств — членов ШОС.

Как сообщало ИА Регнум, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 28 июня сообщил, что будет участвовать в саммите ШОС. Он заявил, что приедет в Астану с официальным визитом, где у него запланирован ряд встреч.

В мероприятии примет участие президент России Владимир Путин. По данным турецкого телеканала, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведёт переговоры с российским коллегой на саммите ШОС.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 25 июня сообщил, что первое решение, которое примут на саммите ШОС на следующей неделе в Астане, будет о принятии Белоруссии в качестве полноправного участника организации.

Саммит ШОС пройдёт в Астане 3–4 июля 2024 года. ШОС основали в июне 2001 года. В ней, помимо России, состоят Китай, Индия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Пакистан и Иран. Белоруссия подала заявку на вступление в организацию в июле 2022 года.