Москва, 12 июля, 2022, 10:04 — ИА Регнум. Заявку на вступление Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) подала Белоруссия, обращение республики уже передано странам — членам ШОС. Об этом 11 июля рассказал и. о. министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов в ходе круглого стола в Москве.

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«В настоящее время Белоруссия подала заявку (о вступлении в ШОС — ред.). Сегодня это обращение Белоруссии направлено странам-членам», — приводит его слова РИА Новости.

Также Норов добавил, что в случае принятия на Самаркандском саммите организации положительного решения по этой заявке, будут начаты процедуры о включении Белоруссии в состав ШОС.

Отметим, очередной саммит стран — участниц ШОС состоится в сентябре 2022 года в Самарканде.