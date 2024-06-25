Минск, 25 июня, 2024, 14:36 — ИА Регнум. Первое решение, которое примут на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на следующей неделе в Астане, будет о принятии Белоруссии полноправным участником организации, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров 25 июня на встрече с белорусским президентом Александром Лукашенко в Минске.

Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

«Самым первым актом саммита в Астане будет официальное принятие Белоруссии в полноправные члены ШОС», — пообещал российский министр.

Лавров подчеркнул, что Белоруссия будет после этого в течение всей встречи полноправным участником переговоров. Все решения по этому поводу в организации приняли и закрепили, добавил он.

Лукашенко заявил, что надеется на такое решение, так как Белоруссия выполнила все условия. Он также назвал вступление в организацию важным шагом для республики.

Саммит ШОС пройдёт в Астане с 3 по 4 июля. В нём в том числе будет участвовать президент России Владимир Путин.

Шанхайскую организацию сотрудничества основали в июне 2001 года. В ней, кроме России, состоят Китай, Индия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Пакистан и Иран. Белоруссия подала заявку на вступление в ШОС в июле 2022 года.

Путин 24 мая заявил, что Россия всячески способствовала тому, чтобы Белоруссия вступила в ШОС. Её членство сделает организацию сильнее и поможет укрепить безопасность на евразийском континенте, подчеркнул президент.