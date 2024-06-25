Москва, 25 июня, 2024, 09:47 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 3–4 июля примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане, где у него также намечен целый ряд двусторонних встреч. Об этом 25 июня рассказал журналистам помощник главы государства Юрий Ушаков в ходе открытия «Примаковских чтений».

Сергей Бобылев/ТАСС Президент РФ Владимир Путин

«Президент России в ближайшее время будет участвовать на саммите ШОС, весьма влиятельная и важная для нас организация», — сказал он.

Ушаков напомнил, что саммит ШОС будет проходить в Астане 3–4 июля, добавив, что в рамках мероприятия глава государства планирует провести целый ряд двусторонних встреч с лидерами стран — участниц организации и приглашённых государств.

Как передавало, 20 июня турецкий телеканал Habertürk сообщил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хочет провести переговоры с Путиным на предстоящем саммите ШОС. Отмечалось, что лидеры двух стран могут обсудить многие вопросы, включая конфликт на Украине, поставки зерна, ход работ на АЭС «Аккую», перспективы создания центра газовой торговли и др.

Советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков 8 июня рассказал, что 59 стран мира заявили о намерениях присоединиться к объединениям БРИКС, ЕАЭС и ШОС. По его словам, эти организации привлекают государства, стремящиеся к развитию сотрудничества в новых форматах в рамках многополярной модели мира.